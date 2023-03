L'agence de l'eau Loire-Bretagne apporte de nouveaux soutiens face aux tensions sur l'eau

Le conseil d'administration de l'agence de l'eau Loire-Bretagne lance son plan de résilience eau pour la période 2023-2024. À la suite des tensions quantitatives importantes sur l'eau en 2022, l'agence a travaillé à la réalisation d'un programme d'action pour anticiper les prochains épisodes de sécheresse. L'objectif : renforcer le soutien de l'agence à des actions pour la sobriété des usages, la résilience des milieux, la gestion des réseaux, la sécurisation de la distribution d'eau potable. Des aides dans la continuité de celles engagées en 2022 sont ainsi prévues. Les modifications seront apportées au XIe programme d'intervention dans cette optique, après avis du comité de bassin du 6 avril.

Cet accompagnement dans le cadre des tensions sur la ressource passe également par des appels à projets. L'agence en lancera quatre nouveaux du 1er avril au 31 décembre 2023 : l'un pour renaturer les villes et les désimperméabiliser (20 millions d'euros), le deuxième pour reconquérir la biodiversité, notamment dans les zones humides (4 millions d'euros), le troisième pour la sobriété en eau des collectivités et des entreprises (30 millions d'euros) et le quatrième pour réduire les fuites dans les réseaux d'eau potable des territoires en déficit (40 millions d'euros).