Algues vertes : le projet Pretabaie marque le passage à la recherche-action

« Après plusieurs années de plan d'actions de lutte contre la prolifération des algues vertes et malgré les progrès accomplis, le groupe d'appui scientifique constate que l'accentuation de la pression sur la profession agricole se heurte à des limites socio-économiques et politiques », constate le Centre de ressources et d'expertise scientifique sur l'eau de Bretagne (Creseb), qui anime le groupe d'appui scientifique dans le cadre du plan de lutte contre les algues vertes. Le groupe permanent a donc choisi de passer à une approche plus systémique dans le cadre d'un projet de recherche-action.

« Les résultats des recherches, expertises et évaluations menées depuis 2010 montrent que l'atteinte des objectifs de réduction des flux de nitrate et de réduction de la biomasse algale visés par les politiques publiques, oblige à reconsidérer en profondeur les formes d'intégration de l'activité agricole dans les territoires touchés, qu'il s'agisse des systèmes de production, de la conduite et de la structure des exploitations, des infrastructures paysagères », complète le Creseb.

Pour se structurer et ouvrir la voie vers cette recherche-action, le groupe permanent scientifique a lancé l'étude de préfiguration Pretabaie. Elle permettra notamment d'identifier les compétences et les ressources, les questions et les méthodes de recherche, les résultats attendus et leur transfert, les conditions de faisabilité et de mise en œuvre et les guichets de financement potentiels. L'étude sera menée jusqu'en février 2024.