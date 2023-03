Aurélie Colas est la nouvelle déléguée générale de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau (FP2E). Elle succède à Tristan Mathieu.

Aurélie Colas est nommé déléguée générale la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau (FP2E). Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et d'un Master 2 de Sciences politiques de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, elle a commencé sa carrière comme conseillère à l'Assemblée nationale puis en cabinet ministériel avant de rejoindre des collectivités. Elle a notamment été directrice de cabinet du Vice-président de la Métropole du Grand Paris en charge de la Gestion des eaux et milieux aquatiques et de la prévention des inondations de 2014 à 2021 avant de rejoindre le cabinet de conseil Elabe.

Habituée à piloter des projets à forte dimension partenariale, au carrefour d'enjeux publics et privés, Aurélie Colas était Directrice de clientèle au sein du cabinet de conseil, avant de rejoindre la FP2E. « L'expertise qu'Aurélie Colas a acquise dans ses précédentes fonctions nous sera précieuse, a indiqué Maximilien Pellegrini, Président de la FP2E. Forte de 20 ans d'expérience au contact des collectivités locales, d'acteurs associatifs ou politiques, elle a toute notre confiance pour représenter les entreprises de l'eau, et défendre les intérêts des 40 millions de personnes qu'elles desservent. »

Ses missions : diriger la fédération, accompagner le président et le bureau dans leurs missions mais également assurer une fonction de porte-parolat, conjointement avec Maximilien Pellegrini.

Aurélie Colas succède à Tristan Mathieu, nommé directeur RSE, affaires publiques et développement durable chez Veolia Eau France.

