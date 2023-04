Adour-Garonne : le pacte pour une transition agroécologique est enfin signé

Le pacte pour accélérer la transition agroécologique sur le bassin Adour-Garonne est désormais signé : l'invitation aux acteurs du territoire à se mobiliser sur ce sujet avait été lancé en novembre 2021, lors du Forum eau et agriculture. L'agroécologie fait en effet partie des leviers pour sécuriser l'accès à l'eau pour l'ensemble des usages sur le bassin Adour-Garonne. Ce territoire fait partie de ceux les plus exposés au changement climatique avec un déficit de près de 250 millions de mètres cubes dans les rivières en étiage aujourd'hui et une prévision à l'horizon 2050 d'un manque de 1,2 milliards de m3 – si rien n'est entrepris. Trois objectifs sont fixés dans le pacte : tout d'abord, une contribution à l'atteinte de l'objectif de 70 % des masses d'eau superficielles en bon état en 2027 notamment en réduisant les teneurs en nitrates et pesticides dans les eaux pour les captages stratégiques avant 2027. Le second ambitionne de dégager près de 850 Mm3 grâce à un mix de solutions et restaurer ainsi l'équilibre dans les bassins versants. Enfin, le pacte prévoit l'évolution vers une agriculture productive, qui « allie préservation de l'environnement et rentabilité pour l'ensemble des acteurs de la filière ».

« Nous sommes partis des capacités d'évolution des coopératives et des acteurs économiques vers les objectifs du Sdage, avait indiqué à Actu-Environnement en juillet 2022, Guillaume Choisy, directeur de l'agence de l'eau Adour-Garonne. Nous ne fixons pas d'objectifs chiffrés dans le pacte, car nous ne pouvons pas les quantifier de la même façon pour tous les territoires : tous les sols ne vont pas réagir de la même façon. Par exemple, dans les Landes, les sols sont réactifs et nous pouvons espérer réduire la pollution en trois à quatre ans. »

Note Pierre-André Durand, préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne, Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et président du Comité de bassin Adour-Garonne, Vincent Labarthe, vice-président de la Région Occitanie, représentant Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, Guillaume Choisy, directeur général de l'agence de l'eau Adour-Garonne, Luc Servant, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, Denis Carretier, président de la Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie, Denis Baro, président de la Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine, Jean-Pierre Arcoutel, président de la Coopération Agricole Occitanie, Pierre-Benoit Joly, délégué régional INRAE Occitanie ont signé le Pacte 2022-2027 de transition agroécologique sur le bassin Adour-Garonne, mardi 25 avril.