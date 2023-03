L'hiver sec et chaud de 2023 pèse sur l'Europe

Le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne a publié une synthèse sur les indicateurs de sécheresse en Europe. Et ces derniers révèlent une situation préoccupante pour une grande partie du sud et l'ouest. En raison de l'hiver exceptionnellement sec et chaud, l'humidité des sols n'est pas suffisante et les débits des rivières restent bas.

Les modifications liées au changement climatique perturbent le cycle de l'eau : dans les Alpes, l'accumulation de neige est en dessous de sa moyenne basse historique. Lors de la fonte des neiges, ce plus faible volume réduira d'autant le débit des rivières alpines.

« La comparaison des indicateurs combinés de la sécheresse à la fin de février 2021, 2022 et 2023, donne une vision claire de la sévérité de la sécheresse, soulignent les auteurs dans leur rapport. En 2021, les indicateurs montrent une situation proche des conditions normales. En 2022, beaucoup de régions du sud de l'Europe étaient dans une situation d'alerte. En 2023 la sécheresse affecte spécialement l'Europe centrale et occidentale. »

La prochaine conférence des Nations unies sur l'eau, qui se tient du 22 au 24 mars 2023, pourrait donner une piste pour une réponse commune pour faire face à ces évolutions. « L'UE unira ses efforts pour faire face à la crise mondiale de l'eau et assurer la sécurité de l'eau pour tous, en annonçant 33 engagements d'action dès maintenant, y compris sur la résilience aux sécheresses », a indiqué dans un communiqué la Commission européenne.