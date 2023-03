Chlordécone : un risque de diminution des capacités intellectuelles existe chez les enfants

De moins bons scores sur les tests d'évaluation des capacités cognitives et des troubles comportementaux : ce sont les inquiétantes conclusions de l'étude sur l'exposition pré- et postnatale au chlordécone de la cohorte mère-enfant Timoun, en Guadeloupe. « Si les effets neurologiques et neurocomportementaux constatés dans cette étude sont relativement modérés et subtils au niveau individuel, ils peuvent, compte tenu de l'exposition généralisée de la population antillaise au chlordécone, avoir un impact non négligeable au niveau de la population », a indiqué Luc Multigner, directeur de recherche Inserm qui a participé à ces travaux.

La chlordécone est un pesticide qui a été épandu de 1973 jusqu'en 1993 afin de lutter contre l'invasion du charançon dans les plantations de bananes, en Guadeloupe et en Martinique. Malgré l'arrêt de son utilisation, il reste présent dans les sols des parcelles cultivées, mais aussi dans les nappes d'eau souterraines, les cours d'eau ou encore les eaux littorales. Pour mieux appréhender les risques d'exposition des populations, plusieurs études ont été lancées, dont celle de la cohorte Timoun.

Les scientifiques ont mesuré la concentration du pesticide dans le sang du cordon ombilical à la naissance et dans le sang de 576 enfants âgés de sept ans. Ils ont ensuite évalué leurs capacités intellectuelles à travers quatre indices : la compréhension verbale, la vitesse de traitement de l'information, la mémoire de travail et le raisonnement perceptif. Les scientifiques ont également évalué les difficultés de comportements dits internalisés (problèmes relationnels et symptômes émotionnels), mais également des problèmes dits externalisés (hyperactivité ou troubles de l'attention).

Les résultats montreraient que l'exposition durant l'enfance peut altérer les capacités cognitives et les relations et symptômes émotionnels. Les garçons seraient plus touchés par la réduction des performances sur le raisonnement perceptif, la mémoire de travail et la compréhension verbale. Une exposition avant la naissance pourrait encore accentuer les problèmes de comportements internalisés. Cette association est plus forte chez les filles.

« Il apparaît par conséquent justifié de poursuivre les politiques publiques destinées à réduire l'exposition au chlordécone, notamment parmi les populations les plus sensibles, telles que les femmes enceintes et les enfants », a interpellé l'équipe de recherche. Elle recommande de surveiller la prévalence et la prise en charge des enfants présentant un retard psychomoteur, des troubles sensoriels, neuromoteurs ou intellectuels et/ou des difficultés relationnelles.

Note mémoire à court terme qui utilise l'information obtenue sur l'instant dans l'accomplissement d'une tâche précise.

Note Capacité à intégrer et à manipuler des informations visuelles et spatiales afin de résoudre des problèmes visuels complexes.