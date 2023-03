Le Club eau et territoires est lancé dans le Grand Est

Pour partager les connaissances et proposer des solutions, un Club eau et territoires, animé par Hydreos, un des membres fondateurs du pôle de compétitivité national de la filière eau France Water Team, a été lancé jeudi 9 mars sur le territoire du Grand Est.

« Le premier intérêt de ce type de club est l'échange de bonnes pratiques, mais également la mise en contact : nous voulons faciliter le rapprochement entre les collectivités, qui ont des besoins, et les porteurs de solutions parmi nos adhérents », a souligné Michel Fick, président d'Hydreos. Cette nouvelle structure pourra en effet donner la possibilité à des démonstrateurs de s'installer sur les terrains d'expérimentation que proposent les collectivités.

Le club propose également de réaliser une veille réglementaire, technologique, scientifique au profit des collectivités avec une fréquence trimestrielle et d'apporter une aide au montage de projets européens.

Le club fonctionnera avec un système d'adhésion dont la cotisation dépend du nombre d'habitants.

Il compte organiser six rencontres annuelles et souhaiterait s'étendre par la suite au-delà du Grand Est. « Le pôle de compétitivité national France Water Team est organisé autour de trois clusters : Hydreos, Dream en Centre-Val de Loire et Aqua-Valley dans le Sud-Occitanie, a rappelé Michel Fick. L'idée est de faire un test sur le Grand Est et, si cela marche bien, de l'étendre ensuite aux autres clusters. »