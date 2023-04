Contamination de l'eau potable : le ministère de la Transition écologique réagit au rapport de l'Anses

« Le travail scientifique mené par l'Anses [Agence nationale de sécurité sanitaire], y compris dans le présent rapport, invite les acteurs concernés à se préparer le plus tôt possible à la sortie de l'usage des pesticides », a réagi le ministère de la Transition écologique à la publication des résultats de la dernière campagne nationale de recherche de polluants émergents de l'Anses. Son laboratoire s'est concentré sur trois types de polluants : des pesticides et métabolites, des résidus d'explosifs et un solvant, le 1,4-dioxane. Les résultats ont notamment montré que deux métabolites de pesticides parmi les 157 recherchés étaient particulièrement retrouvé : le métolachlore ESA et le chlorothalonil R471811. « Il s'agit de prendre les devants, afin que les agriculteurs ne se retrouvent pas dans des impasses techniques et économiques, à l'instar des situations récentes du S-métolachlore ou des néonicotinoïdes, qui conduisent in fine à devoir augmenter notre dépendance agricole, y compris à des produits issus d'une agriculture écologiquement moins vertueuse », a complété le ministère. Une déclaration qui répond à celle, quelques jours plus tôt, du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Ce dernier interpellait l'Anses pour qu'elle revienne sur sa décision d'interdire certains usages de pesticides à base de S-métalochlore.

Concernant le chlorothalonil R471811, un échantillon sur trois dépasse le seuil de qualité fixé. Sur ce point, le ministère se veut rassurant. « La campagne exploratoire de l'Anses, qui portait sur les années 2020 et 2021, a mis en évidence des concentrations maximales de 2 μg/L, indique-t-il. La valeur sanitaire transitoire permettant de prévenir d'un risque sanitaire étant de 3 μg/L, les eaux prélevées et analysées sont ainsi non conformes, mais ne présentent pas de risque sanitaire. » Il précise également que des mesures de ce métabolite devraient être plus régulières en 2023, « en lien avec la montée en compétences des laboratoires agrées pour le contrôle sanitaire des eaux pour rendre des résultats fiables ».