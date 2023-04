Contamination aux PFAS dans le Rhône : le suivi des œufs est élargi à 12 communes

Les résultats des prélèvements sur les œufs - indicateurs sensibles de la contamination aux substances perfluoroalkylées (PFAS) – sont sans appel au sud de Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes) : 26 analyses sur les 30 réalisées révèlent des valeurs qui dépassent les seuils fixés par le règlement sur les PFAS dans les denrées alimentaires.

Depuis près de neuf mois, les services de l'État dans la région tentent de mieux connaître cette contamination historique , remise en lumière par une enquête du journaliste Martin Boudot en mai 2022. Les résultats de cette campagne dans les communes de Pierre-Bénite, Oullins, Irigny, Saint-Genis-Laval ont été présentés à leurs maires mercredi 29 mars. Des prélèvements de terre seront réalisés sur les sites où des dépassements ont été constatés. «», précise la préfecture.

Les recommandations de ne pas consommer les œufs et les volailles des poulaillers de particuliers, déjà formulées en janvier avec les premiers résultats, sont maintenues dans ces communes et étendues à onze autres (Solaize, Sainte-Foy-Lès-Lyon, Feyzin, Vourles, La Muletière, Chaponost, Francheville, Saint-Fons, Brignais, Charly et Vernaison) et à deux arrondissements de Lyon (VIIe et VIIIe). Un nouveau plan de prélèvements sera lancé sur ces 12 sites. La préfecture réunira également les maires pour leur détailler les actions menées et les représentants de la profession agricole seront tenus informés des résultats.

Dans le cadre du programme de surveillance demandé aux industriels dans le cadre du plan d'action gouvernemental sur les PFAS, des analyses ont également été réalisées dans les sols et les végétaux dans un rayon d'un kilomètre autour de la plateforme de Pierre-Bénite et sur des points témoins. « En l'état de la réglementation applicable et des investigations menées, les services de l'État n'émettent pas de recommandation sanitaire ou de restrictions d'usage concernant les sols et les végétaux, indique la préfecture. Des campagnes de prélèvements complémentaires seront menées ces prochaines semaines. »

Par ailleurs, la Métropole du Grand-Lyon a voté, en mars dernier, une stratégie d'action pour mieux connaître et suivre cette contamination aux PFAS, mais aussi développer des solutions et prévenir la population.