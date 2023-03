Dépistage du saturnisme dans le Rhône : le bilan intermédiaire ne révèle aucun cas

« Fin février 2023, sur 223 prélèvements réalisés, aucune plombémie supérieure à 50 μg/L n'a été détectée », indique dans un communiqué la préfecture du Rhône. Ce seuil est un indicateur pour révéler des cas de saturnisme chez les enfants et la femme enceinte. Une campagne de détection a été lancée en janvier dernier, avec l'envoi de bons aux riverains concernés pour réaliser gratuitement une plombémie. Elle répond à une inquiétude de la population quant à une exposition au plomb qui perdurerait après l'arrêt de l'exploitation d'une fonderie de plomb par la société Metaleurop, à Arnas dans le Rhône. Une enquête du journal régional Le Progrès a mis en effet en lumière cette contamination historique : les journalistes ont réalisé des mesures de plomb dans le sol et montré que les riverains étaient toujours exposés.

Pour l'instant, six des sept femmes enceintes testées présentent des taux inférieurs à 10 microgrammes par litre (μg/L) et une des taux compris entre 10 et 24 μg/L. Pour les enfants de 7 à 14 ans, la majorité (68 %) montre également des concentrations inférieures à 10 μg/L, 31 % entre 10 et 24 μg/L et un de 26 μg/L. Pour les enfants de 3 à 6 ans, la majorité (56 %) se situe dans une concentration entre 10 et 24 μg/L et 44 % en dessous de 10 μg/L. La plupart des enfants jusqu'à deux ans testés (71 %) ont des dosages qui révèlent des taux inférieurs à 10 μg/L et 29 % entre 10 et 24 μg/L.

La campagne de dépistage est prévue jusqu'au 31 juillet 2023 et couvre une partie des territoires des communes de Gleizé, d'Arnas et de Villefranche-sur-Saône.