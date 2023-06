Eaux de baignade européennes : des indicateurs toujours au vert… mais qui doivent évoluer

Avec 85,7 % des sites de baignades européens considérés comme d'excellente qualité et 95,9 % à un niveau suffisant, le baromètre de l'Agence européenne de l'environnement reste au vert. Chaque année, depuis la révision en 2006 de la directive relative à cette question, un bilan de la saison précédente est réalisé sur la base d'évaluation statistique de la qualité (ainsi que l'établissement d'études de vulnérabilité des sites, les profils de baignade), avec un suivi de deux germes : Escherichia coli et les entérocoques intestinaux.

Sur le plan national également, la situation semble plutôt satisfaisante : la France affiche un niveau suffisant ou supérieur (bon et excellent) pour 94 % de ses lieux de baignade.

Toutefois, ces chiffres restent en dessous de l'objectif initial européen, qui était que l'ensemble des eaux de baignade atteignent un niveau suffisant au plus tard à la fin de la saison balnéaire 2015. Plusieurs causes pourraient expliquer ce retard, comme des stations d'épuration pas encore aux normes, des déversements des réseaux lors d'orage, etc.

Avec l'élévation de la température de l'eau et de l'air, des polluants émergents (microplastiques, produits pharmaceutiques, etc.), les développements d'algues, de nouveaux enjeux viennent questionner ce cadre créé pour sécuriser la baignade. En 2021, la Commission a lancé une procédure d'évaluation de la directive. « La révision de la directive sur la qualité des eaux de baignade stagne, regrette toutefois l'association Surfrider. Alors que la Commission européenne s'était engagée d'ici à 2023 à évaluer le besoin de prendre en compte de nouveaux paramètres pour mesurer la qualité des eaux de baignade, il a finalement été annoncé, il y a quelques mois, qu'une proposition de révision ne verrait finalement pas le jour avant les élections européennes de 2024. »