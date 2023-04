Eaux souterraines : les outils du projet Aquifer pour mieux gérer les nappes

Les partenaires du projet Aquifer Sudoe ont présenté, le 4 avril, les solutions et résultats d'expérimentation de suivi et de gestion des eaux souterraines découlant de leurs travaux. Parmi les objectifs : être mieux outillé face à la tension hydrique.

Ces outils vont apporter un suivi plus précis du niveau des nappes et de la disponibilité de l'eau souterraine.

Des outils pour mieux connaître, suivre et gérer les aquifères souterrains : la présentation en France des résultats du projet européen Aquifer Sudoe (espace Sud-Ouest européen) arrive à point nommé alors que l'été 2023 s'annonce difficile, dans un contexte de recharge insuffisante des nappes phréatiques. D'autant plus que l'eau souterraine fournit les deux tiers de l'eau potable consommée et environ un tiers de l'eau utilisée dans l'agriculture.

Le projet a mobilisé neuf partenaires, dont le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et le pôle Aqua-Valley en France. Leurs travaux ont mis en lumière trois types d'outils ou des retours d'expérience de solutions pour accompagner la prise de décision dans la gestion de la ressource.

Parmi eux figure l'outil VigiNappe, disponible fin avril : il apportera une visualisation cartographique du niveau des nappes et de leur évolution au cours de deux derniers mois sur le bassin Adour-Garonne. « À l'échelle du bassin Adour-Garonne, nous pourrons visualiser l'indicateur piézométrique standardisé : connaître pour chaque point de suivi, le niveau (très haut, haut, moyen, bas ou très bas) et la tendance à la hausse ou à la baisse : cela donne une première information sur l'état de la ressource, souligne Sandra Béranger, responsable du projet pour le BRGM. Les gestionnaires pourront également avoir accès à une prévision sur les volumes prélevables pour certains points, car sur la nappe alluviale de la Garonne, du Tarn et de l'Aveyron dans le département du Tarn-et-Garonne, nous disposons d'un modèle qui le permet. » Le BRGM a également enrichi le réseau piézométrique de 9 nouveaux point de suivi et la plateforme MétéEau Nappes de dix nouveaux points sur le bassin Adour-Garonne. Celle-ci donne un accès en temps réel à des niveaux de nappes souterraines et des prévisions jusqu'à un horizon de six mois. « À la suite de la sécheresse de 2022, le nombre de points modélisés en France augmente assez rapidement. Nous avons de belles perspectives de travail et de mise à disposition de ces informations », précise Sandra Béranger.

Trente pratiques innovantes accessibles

Les clusters espagnol, portugais et français participant au projet ont, quant à eux, recensé trente pratiques innovantes pour une meilleure gestion des ressources d'eaux souterraines regroupées au sein de la plateforme gratuite Aquifer Sudoe. « Une fiche détaillée explique le contexte de la pratique, comment elle est mise en œuvre, qui sont les acteurs, quelles sont les perspectives de développement, détaille Mylène Hache, responsable du projet pour Aqua-Valley. Les gestionnaires pourront les rechercher par rapport à leurs questions : typologie des pratiques, des outils de mesure pour aider à la gestion ou des pratiques innovantes en termes de gouvernance sur la gestion de l'eau. »

La plateforme intègre par exemple le retour d'expérience d'un des partenaires du projet de recharge active de l'aquifère alluvial du delta du Llobregat (Catalogne, Espagne). « Pour répondre à une intrusion d'eau saline, nos partenaires ont mis en place une barrière hydraulique en injectant de l'eau usée traitée qui passe au préalable par des bassins d'infiltration pour maîtriser la qualité de l'eau », explique Mylène Hache.

Pour que la plateforme continue d'évoluer, un formulaire permettra aux développeurs de solutions de proposer leurs pratiques pour un partage. « Un comité, composé des membres du projet, se réunira pour voir s'ils correspondent bien aux critères de la plateforme et valider ou non la solution », précise la responsable de projet.