Gildas Bonnel est désormais le nouveau président du conseil d'administration de FNH et François Gemenne celui du conseil scientifique.

La Fondation pour la nature et l'homme (FNH) accueille deux nouveaux présidents : Gildas Bonnel, de son conseil d'administration, et François Gemenne, de son conseil scientifique. « Un tandem qui s'inscrit pleinement dans l'ADN de la fondation qui, depuis sa création, se donne pour mission de vulgariser auprès du plus grand nombre des enjeux complexes, en se basant sur une grande rigueur scientifique », se réjouit l'équipe de la fondation dans un communiqué. Créée par Nicolas Hulot, en décembre 1990, FNH vise à accompagner la transition écologique de la société.

Après un début de carrière dans l'enseignement, Gildas Bonnel se tourne vers le secteur de la communication, traditionnelle dans un premier temps, puis responsable à partir de 2004. « Cela fait près de vingt ans que j'essaie de me rendre utile auprès des entreprises et des organisations pour créer de l'intérêt et de l'envie, au service d'un modèle de société plus respectueux de la planète et des hommes, a-t-il indiqué. La FNH m'offre aujourd'hui la possibilité de faire un pas de plus dans mon engagement. » Il succède à l'économiste Alain Grandjean, qui rejoint désormais le Conseil scientifique.

Chercheur en sciences politiques et enseignant, François Gemenne a contribué au sixième rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec). Il consacre plus particulièrement ses travaux à la gouvernance du climat et des migrations. « J'ai tout de suite accepté de prendre cette fonction au sein de la FNH car on se rejoint sur une approche qui n'est pas dans la posture, a-t-il souligné. La FNH incarne une approche constructive qui me semble aujourd'hui la plus pertinente et la plus efficace pour dépasser les clivages que les enjeux écologiques réveillent ou font apparaître dans nos sociétés. » Sa prédécesseure, la constitutionaliste Marie-Anne Cohendet, reste membre du conseil scientifique.