Lancement d'un nouveau label « Territoire d'eau en transition écologique »

À l'occasion de son colloque eau organisé le 10 mai à Paris, l'association de collectivités Amorce a annoncé le lancement de son nouveau label « Territoire d'eau en transition écologique ». « Il faut mettre en avant les territoires, a justifié Frédéric Pronchéry, vice-président délégué à l'eau, l'économie circulaire et la lutte contre les pollutions aquatiques. L'objectif est de montrer les choses vertueuses qui émergent, si nous voulons embarquer dans le mouvement les citoyens, il faut qu'ils comprennent les enjeux. »

L'attribution du label reposera sur quatre grands critères : la réduction des tensions quantitatives (avec des sous-critères, comme la réduction des consommations dans les bâtiments publics), la protection contre les pollutions émergentes (par exemple les actions sur les aires d'alimentation en eau potable), l'économie circulaire (notamment la valorisation des boues et l'utilisation d'eaux non conventionnelles) et la transition énergétique (performance énergétique).

Le label comprendra deux niveaux : l'un – ouvert dès cette année – vise à donner une première impulsion pour orienter vers la transition. Il se base sur une vingtaine d'indicateurs : un tiers issu du référentiel Sispea et les autres concernent des engagements avec des preuves à fournir aux évaluateurs. Le second ouvrira seulement l'année prochaine ses portes aux candidatures et prendra en compte un plus grand nombre d'indicateurs.

Les candidatures pourront être déposées à partir de la mi-juillet et jusqu'à fin août 2023. La labellisation est prévue en octobre 2023, lors du congrès d'Amorce.

Par ailleurs, Amorce va engager des groupes de travail avec le ministère de la Transition écologique sur la faisabilité des mesures contenues dans la proposition de révision de la directive sur les eaux urbaines résiduaires (Deru), mais également sur la sobriété hydrique.