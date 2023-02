Marais poitevin : l'interdiction de six réserves de substitution confirmée

La Cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé, hier, l'annulation de l'autorisation environnementale d'un projet de six réserves de substitution sur le bassin du Curé, dans le Marais poitevin (Charente-Maritime). Le projet était porté par le syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime (Syres 17). Ce dernier avait reçu l'aval du préfet en janvier 2019 pour la construction de ces ouvrages et la possibilité de stocker un total de 1,6 million de mètres cubes d'eau, répartis dans les communes d'Anais, Benon, Le Gué-d'Alléré, Saint-Médard-d'Aunis, Saint-Sauveur-d'Aunis et Saint-Xandre.

Mais en juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par l'association Nature Environnement 17, avait annulé l'autorisation. Parmi les motifs de sa décision : le volume prévu pour les réserves était supérieur à 80 % du volume annuel maximal mesuré précédemment prélevé directement dans le milieu naturel. Et un niveau contraire aux règles fixées dans le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (Sage) de la Sèvre niortaise et du Marais poitevin.

Une position que conteste le Syres 17 qui a fait appel. La Cour administrative de Bordeaux a toutefois estimé que l'autorisation n'était pas conforme au règlement du Sage et rejeté sa requête.