Pyrénées-Orientales : les bassins de la Têt et de l'Agly en crise sécheresse dès le 10 mai

Les territoires des bassins de la Têt et de l'Agly, dans les Pyrénées-Orientales, seront placés en crise sécheresse à compter du 10 mai. Ces derniers sont « dans une situation d'insuffisance marquée et durable de la ressource en eau ne permettant pas, en l'absence de mesures, de faire face jusqu'à la fin de l'été à l'ensemble des usages », indique la préfecture.

Le département avait été choisi pour le déplacement du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, en marge du second Comité d'anticipation et de suivi hydrologique (Cash), le 27 avril, du fait des mesures de restriction sur les usages de l'eau depuis maintenant dix mois. En outre, en février dernier, en plein hiver, le département a été placé en situation d'alerte renforcée entraînant une restriction des prélèvements agricoles et l'interdiction notamment de l'arrosage des jardins, des stades ou des parterres ou le remplissage des piscines des particuliers. « L'absence de pluies régulières et le faible enneigement, conjugués à des températures plus élevées que d'habitude, n'ont pas permis de remplir suffisamment les nappes phréatiques et les barrages, et ont réduit le débit des cours d'eau », rappelle la préfecture.

Par ailleurs, 3 500 habitants de quatre communes doivent d'ores et déjà conjuguer avec une rupture d'alimentation en eau potable. Le département s'ajoutera donc aux Bouches-du-Rhône, au Gard et au Var, qui ont également pris des arrêtés de restrictions des usages de l'eau à un niveau de crise, ce printemps.

D'autres mesures devraient être prises dans les prochaines semaines. Le préfet a ainsi indiqué que certains usages seront mis « en cohérence » avec la situation de crise, notamment pour les golfs, les stations de lavage, l'utilisation et la commercialisation de piscine hors sol ou les forages domestiques.

Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture a lancé une mission flash du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux afin d'identifier les conséquences des restrictions sur les productions agricoles et de définir les modalités d'accompagnement. Le ministre Marc Fesneau se rendra dans le département, le 6 mai prochain. « En accord avec les représentants des collectivités et les chambres consulaires, le préfet a annoncé qu'un travail serait lancé pour tirer les enseignements de cette situation pour notre gestion de la ressource en eau et examiner, en sollicitant toutes les expertises, les solutions pour s'adapter et prévenir les crises à l'avenir, a également indiqué la préfecture. Le préfet proposera dans les prochaines semaines une méthode de travail associant largement les acteurs du territoire. »