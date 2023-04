Solaire : les appels d'offres peinent toujours à attirer les projets mais avec une perspective d'amélioration

Les résultats des appels d'offres pour la 3e période pour les installations photovoltaïques au sol et la 4e période pour ceux sur les bâtiments sont désormais connus : sept lauréats pour le PV sol ont été retenus, avec un prix moyen proposé de 82,23 €/MWh (l'ensemble des projets correspond à 115 MWh, sur un volume de 925 MWh attendus) et 16 lauréats pour le PV sur bâtiments, avec un prix de 104,52 MWh (avec un volume de 58 MWh pour 300 MWh attendus). La faible participation déjà constatée lors des précédentes périodes perdure. « La dernière période des appels d'offres solaires – tant pour les segments au sol que sur bâtiments – ont connus des taux d'échecs très importants, en raison d'une modification des cahiers des charges qui a entraîné une non-conformité des dossiers déposés, soulignent dans un communiqué commun les deux syndicats SER et Enerplan.

Pour essayer de contrebalancer, le Gouvernement compte lancer une session additionnelle d'appels d'offres pour du solaire photovoltaïque au sol et sur toitures en juin, selon les deux syndicats. Celui-ci devrait être doté d'un volume appelé de 1,5 GW au sol et 800 mégawatts (MW) sur toitures.

« Dans le contexte d'accélération du solaire voulue par le Gouvernement et la représentation nationale, la réactivité de la ministre, à l'écoute de la filière solaire, va permettre de sortir par le haut de l'échec du dernier appel d'offres solaire, a estimé Daniel Bour, président d'Enerplan. La filière le prend aussi comme un engagement pour le succès de la loi d'accélération et de la future loi Énergie-climat. »