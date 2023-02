Pour faire face à la tension sur la ressource en eau potable, la collectivité Eau du bassin rennais a développé plusieurs outils. Explications de Ludovic Brossard, vice-président chargé de l'adaptation au changement climatique.

« Nous allons devoir faire face à des phénomènes climatiques de plus en plus récurrents et violents, et il faudra que nous – collectivité Eau du bassin rennais – puissions nous adapter, anticiper ces épisodes », a indiqué Ludovic Brossard, vice-président d'Eau du bassin rennais, chargé de l'adaptation au changement climatique, lors du Carrefour des gestions locales de l'eau, à Rennes. La Bretagne a en effet été confrontée l'été dernier à de nombreux cours d'eau à sec. Une situation difficile pour ce territoire qui compte sur ses rivières et barrages pour les trois quarts de son alimentation en eau potable, car ne disposant que de peu de nappes souterraines. Et cette situation pourrait devenir la norme des prochaines années : l'Observatoire des sciences de l'univers de Rennes (Osur) a ainsi modélisé l'évolution des ressources en fonction de différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre. Les résultats montrent que d'une manière générale les périodes de déficit en eau devraient s'accentuer avec une fréquence accrue d'années de sécheresse consécutives.

Pour accompagner ces évolutions, la collectivité Eau du bassin rennais a développé plusieurs outils, dont le programme Ecodo qui vise la réduction les fuites dans le réseau et une sensibilisation aux économies d'eau pour l'ensemble des usagers. Mais la sécurisation de l'alimentation passe également par l'amélioration de la qualité de la ressource : certains captages ont en effet dû être abandonnés en raison de leur contamination aux pesticides ou aux nitrates.

La collectivité aide également les agriculteurs à travers le label Terres de sources à réduire leur utilisation de produits phytosanitaires.

Détails de ces réflexions en vidéo avec Ludovic Brossard, vice-président chargé de l'adaptation au changement climatique d'Eau du bassin rennais, rencontré à l'occasion du salon CGLE 2023.