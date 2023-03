Création d'un institut pour former les décideurs à l'approche « Une seule santé »

Faire connaître et intégrer l'approche « Une seule santé » dans la stratégie des entreprises comme dans la fonction publique : c'est l'objectif de la création de l'Institut « One Health ». L'idée est que l'état de l'environnement, la santé des animaux et celle des hommes sont liés.

L'institut sera porté par l'université Lyon-I et adossé à l'École universitaire de recherche EID@Lyon. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'accélération « maladies infectieuses émergentes et menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ». Les formations, interdisciplinaires et intersectorielles, seront proposées par trois grandes écoles : VetAgro Sup, en particulier son école interne (École nationale des services vétérinaires – France Vétérinaire International, l'ENSV-FVI), AgroParisTech et l'École des hautes études en santé publique (EHESP). Elles viseront à mieux prévenir et gérer les crises à venir.