Dix-huit nouvelles entreprises rejoignent la charte environnementale du e-commerce

Le 14 mars, le ministère de la Transition écologique a annoncé que 18 nouvelles entreprises ont signé la « charte d'engagements pour la réduction de l'impact environnemental du commerce en ligne ». Cette dernière avait été lancée en juillet 2021 par les pouvoirs publics et la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad). Le ministère annonce aussi que « le premier comité de suivi de la charte aura lieu en juillet 2022 pour dresser un bilan d'étape, qui sera publié chaque année ».

Les nouveaux signataires sont Afibel, Agrizone, Blancheporte, Boulanger, Damart, E.Leclerc, Électro Dépôt, Fleurance Nature, FM Logistic, Kadolis, Leroy Merlin, Manutan, Mondial Relay, Quel Bon Plan, Sédagyl, Tikamoon, Topaz et Vitrine magique. Ils rejoignent les quatorze enseignes du commerce en ligne engagées depuis l'été dernier, parmi lesquelles La Redoute, Cdiscount, Rakuten France, Fnac-Darty ou encore Ebay et Veepee. À noter qu'Amazon, le géant du secteur, n'a toujours pas signé la charte.

Cette charte s'appuie sur trois piliers : un engagement en amont à sensibiliser et informer le consommateur de l'impact environnemental de la livraison de son achat (les enseignes devraient notamment proposer plusieurs modalités de livraison à partir du 1er janvier 2023) ; une réduction du suremballage et de l'impact environnemental des emballages lors de la préparation de l'expédition des colis ; et le recours à « une logistique respectueuse de l'environnement », grâce, par exemple, au regroupement de l'expédition des produits commandés en même temps par un même consommateur.