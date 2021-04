Immobilier bas carbone : 27 opérations labellisées BBCA en 2020

Vingt-sept opérations immobilières ont obtenu le label Bâtiment bas carbone (BBCA) en 2020 (contre 23 en 2019), a annoncé l'association BBCA.Ces 27 opérations représentent 41 bâtiments pour plus de 145 000 m2 au total. Dix-sept d'entre elles sont des programmes tertiaires et dix opérations sont du résidentiel. Douze opérations sont déjà livrées, le reste est au stade de la conception.

Les promoteurs immobiliers Nexity, Woodeum-WO2 et Icade « se détachent avec respectivement sept, cinq et deux opérations labellisées », souligne l'association. De même, BNP Paribas immobilier résidentiel, Crédit Agricole Immo, Covivio, SNCF « s'illustrent à nouveau en 2020 ».

S'ajoutent de nouveaux lauréats qui obtiennent pour la première fois le label BBCA sur l'une de leurs opérations. Il s'agit de la Communauté d'agglomération du Sicoval (accueil de loisir sans hébergement en Occitanie), du Conseil départemental de la Gironde (reconstruction à neuf d'un collège en région bordelaise), du promoteur Hines avec Covivio (immeuble de bureaux open space au nord-ouest de Paris), de la société Novigère (logements à Cormeilles en Parisis), de l'Office national des forêts (siège de l'ONF à Maisons-Alfort), de la société Perl (logements à Paris 19ème), du promoteur Quartus (bureaux à Lyon), de l'entreprise Triballat Noyal (bureaux en Bretagne) et, enfin, du promoteur Utei avec Woodeum (logements collectifs à Lyon).

« Bravo à ces maîtres d'ouvrage et à leurs équipes projet qui montrent que les solutions existent pour construire bas carbone. Dans ce millésime 2020, 20 opérations accèdent aux niveaux Performance et Excellence, les plus exigeants du label, avec pour le résidentiel, une performance équivalant à ce que la future réglementation RE 2020 envisage à horizon 2031 ! », se félicite Stanislas Pottier, président de l'association BBCA.