Deuxième édition du Fonds friches : 1133 hectares seront traités

Lancée en juillet par les préfets de région, la deuxième édition du Fonds friches a retenu 503 lauréats, sur 1130 candidatures, pour plus de 280 millions d'euros de subventions octroyées. Sont concernées les friches urbaines, commerciales, aéroportuaires, ferroviaires ou routières, industrielles, militaires ou minières. Les lauréats sont des collectivités, des entreprises publiques locales, des sociétés d'économie mixte, des bailleurs sociaux ainsi que des opérateurs et établissements publics d'État, et des entreprises privées.

Sélectionnés dans toute la France et en outre-mer, ces 503 projets vont traiter 1133 hectares de friches où seront construits plus de 1,833 million de mètres carrés de logements (soit l'équivalent de plus de 25 000 logements), dont 40 % de logements sociaux, et plus de 1,83 million de mètres carrés de surfaces économiques (bureaux, commerces, tiers-lieux, industries).

Près des deux tiers de ces projets sont inscrits dans au moins un dispositif contractuel avec l'État (Petites villes de demain, Action cœur de ville, opération de revitalisation du territoire, projet partenarial d'aménagement, territoires d'industrie…). Les lauréats du deuxième appel à projets de l'Ademe, également partie prenante, seront annoncés d'ici à mi-décembre.

Les friches représentent un gisement foncier dont la mobilisation et la valorisation contribuent à freiner l'artificialisation d'espaces naturels.