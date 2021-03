3SqAir, un projet européen pour améliorer la qualité de l'air dans les salles de classe

Concevoir un plan d'actions pour améliorer la qualité de l'air intérieur de salles de classes de différents niveaux grâce à des solutions innovantes : c'est l'objectif du projet multi-partenarial européen « Sustainable Smart Strategy for Air Quality Assurance in Classrooms », 3SqAir.

Les enjeux sont conséquents. Selon une étude de l'Inserm, 30 % des enfants suivis étaient exposés à des niveaux de polluants supérieurs aux valeurs guides de l'OMS et de l'Anses. Et des travaux de l'Anses montraient que le coût pour la société de l'exposition de la population à six polluants de l'air intérieur s'élevait au minimum à 19 milliards d'euros (Mds€).

Le projet s'appuiera sur des sites pilotes qui couvrent différents niveaux d'enseignement. Il visera aussi bien des équipements passifs ou actifs de la qualité de l'air intérieur, des technologies à faible émission de carbone, que des changements de comportement. Il proposera ainsi des activités éducatives afin de sensibiliser et d'améliorer la participation des élèves.

Permettre un transfert de connaissances rapide

Le projet fournira un cadre méthodologique pour les salles de classe, des campagnes de sensibilisation, une plate-forme web des meilleures pratiques et un agrégateur de données, une plate-forme IoT open-source et open-hardware. « L'aspect innovant du projet est la solution IoT open-source qui permettra une reproduction plus facile, moins chère et une mise à jour continue, contrairement aux logiciels commerciaux », pointent les partenaires du projet.

Au niveau français, deux démonstrateurs sont prévus. « Le Cerema [Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement] pilotera une des deux démonstrations françaises dans un collège en Gironde, souligne l'établissement public. Le choix du site pilote privilégiera un lieu socialement défavorisé, accueillant jusqu'à 1 000 élèves entre 11-15 ans. L'étude se concentrera sur les salles de classe, les bureaux, les salles de réunion et les lieux de restauration. L'objectif est d'atteindre une efficacité énergétique élevée couplée à un faible impact environnemental, en recherchant des installations avec ventilation mécanique double flux et énergies renouvelables ».

Les résultats finaux sont attendus pour avril 2023.