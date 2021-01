Déploiement de la 5G : le Conseil d'État rejette les recours contre l'attribution des fréquences

Il serait peut-être temps que les écolos se penchent un peu plus sur ce qu'ils rejettent d'un revers de la main en tant que "théories du complot" pour comprendre que la 5G et le vaccin nanotechnologique sont des objectifs essentiels de la crise sanitaire actuelle.

Mais ça remettrait trop de zones de confort personnelles et politiciennes en question.

Régis Faguelin | 05 janvier 2021 à 19h23