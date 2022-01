Un appel à projets pour soutenir les produits biosourcés

Le 21 janvier, le gouvernement a lancé un appel à projets (AAP) pour développer des « solutions innovantes à faible impact environnemental », grâce aux produits biosourcés et aux biotechnologies industrielles. Cet AAP s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale consacrée à ces solutions, lancée en décembre dernier et dotée de 420 millions d'euros. Y sont inclus les biocarburants (issus de la biomasse agricole, forestière ou algale) et les carburants de synthèse produits à partir d'énergie décarbonée.

L'appel à projets est ouvert par l'Agence de la transition écologique (Ademe) jusqu'au 15 janvier 2024, avec une première relève le 31 mai 2022. Les projets attendus doivent contribuer à l'élargissement de gisements de biomasse, dans le respect des critères de durabilité, avec un objectif de mise à disposition « d'une biomasse prête à l'emploi ou de molécules issues de la première transformation ».

L'objectif est également de développer, à l'échelle de démonstrateurs, des procédés et des produits biosourcés écoconçus, « présentant de nouvelles fonctionnalités et/ou des performances techniques supérieures, ou au moins équivalentes, à leurs homologues d'origine pétrochimique et minérale ». Enfin, l'appel à projets soutiendra la mise en œuvre, à l'échelle industrielle, d'unités de production de molécules biosourcées et leur transformation en molécules d'intérêt ou matériaux innovants « à plus forte valeur ajoutée ».