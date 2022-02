De nouveaux appels à projets pour la décarbonation de l'industrie et les énergies renouvelables

Pour mettre en œuvre son plan France 2030, le gouvernement lance de nouveaux appels à projets : trois pour l'industrialisation des énergies renouvelables, préconisée par Emmanuel Macron, et trois autres afin de décarboner l'industrie.

Il n'a pas fallu longtemps au gouvernement pour déployer la nouvelle stratégie énergétique privilégiée par Emmanuel Macron. En déplacement à Belfort, le 10 février dernier, le président de la République a formulé le souhait de lancer le nouveau nucléaire et d'accélérer le développement des énergies renouvelables. À cette fin, il a annoncé de nouveaux investissements dans le cadre du plan France 2030.

En plus du milliard d'euros déboursé pour favoriser l'émergence de nouvelles technologies nucléaires, le chef de l'État a promis d'investir un milliard supplémentaire pour soutenir l'innovation et l'industrialisation des énergies renouvelables. Au sein de cette seconde enveloppe, 400 millions seront déployés par le biais de trois nouveaux appels à projets (AAP) « afin d‘appuyer tous les projets ayant un potentiel industriel, en particulier sur les technologies présentant un haut degré d'innovation, mais aussi pour certaines technologies existantes ». Ce soutien s'inscrit également dans la continuité de la stratégie d'accélération « Technologies avancées pour les systèmes énergétiques », coordonnée par le Secrétariat général pour l'investissement (SGPI).

Industrialisation des énergies renouvelables

Deux des trois nouveaux AAP évoqués seront consacrés à des innovations dans les domaines du solaire photovoltaïque, de l'éolien flottant et des réseaux énergétiques. Les candidatures pour l'AAP « Briques technologiques et démonstrateurs préindustriels » sont ouvertes jusqu'au 14 avril 2022. Les petites et moyennes entreprises (PME) intéressées sont invitées à concourir, plus particulièrement, à l'AAP « PME Innovations ». Ce dernier, disponible jusqu'au 28 avril prochain, cible des projets de recherche, développement et innovation dont les coûts totaux sont inférieurs à 1,5 million d'euros.

Le troisième et dernier AAP, intitulé « Aide à l'investissement de l'offre industrielle des énergies renouvelables », ambitionne, quant à lui, « de soutenir dès cette année des investissements productifs industriels permettant la diffusion de technologies innovantes au service des énergies renouvelables et l'augmentation des productions industrielles essentielles pour la chaîne de valeur de ces technologies ». Ces dernières concernent aussi bien la production d'électricité que de chaleur ou de gaz renouvelable. Les porteurs de projets ont jusqu'au 30 juin pour candidater.

Décarbonation de l'industrie

En complément, trois appels à projets supplémentaires ont été récemment lancés, toujours dans le cadre du plan France 2030. Ils mettent en œuvre la stratégie d'accélération « Décarbonation de l'industrie », annoncée il y a une dizaine de jours par le Premier ministre, Jean Castex, à Dunkerque. L'AAP « Zibac », pour le développement de zones industrielles bas carbone, est ouvert jusqu'au 15 février 2023, en deux phases : avant le 16 mai, puis le 15 septembre prochain. L'AAP « DemiBac », pour la mise en œuvre de démonstrateurs supérieurs à 1,5 million d'euros, sera décliné en deux volets et se clôturera le 16 octobre 2023. Enfin, l'AAP « IBac », consacré aux projets de moins de 1,5 million d'euros proposés par des PME, admet des candidatures jusqu'au 15 avril 2022.