Assemblée générale de TotalEnergies : quelques bémols fissurent le consensus

Si les actionnaires valident toujours la stratégie de TotalEnergies et le leadership de son dirigeant, les votes des résolutions se font de moins en moins massives chaque année. Et les oppositions se font plus entendre.

Malgré le renfort de 200 policiers et son rapatriement au siège social de l'entreprise à La Défense, l'assemblée générale de TotalEnergies s'est encore une fois déroulée dans un climat de grande tension, vendredi 24 mai. A l'intérieur, les actionnaires sont restés sous haute surveillance, leurs téléphones mis sous scellé, sans possibilité de contact avec l'extérieur, tandis que les ONG environnementales tentaient de se faire entendre sur l'esplanade du quartier d'affaires. Alors que la planète a enregistré des records de chaleur en 2023, le bilan de la compagnie pétrolière – près de 20 milliards d'euros de bénéfices – et sa stratégie pour 2024 toujours axée sur le développement de nouveaux projets considérés comme des « bombes environnementales » continuent en effet de crisper les associations.

Les modes de gouvernance mis en cause



Mais elles ne sont plus les seules désormais à afficher leur opposition. L'entreprise qui célèbre cette année son centième anniversaire suscite aussi des critiques de plus en plus fortes chez ses interlocuteurs financiers. Le 18 avril dernier, une coalition de 19 investisseurs internationaux coordonnée par le Forum pour l'investissement responsable (FIR) et la fondation Ethos, gestionnaire de fonds pour des caisses de retraites suisses, avaient par exemple déposé un projet de résolution consultative demandant au conseil d'administration de mettre fin au cumul des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de Patrick Pouyanné. Objectif : remédier au déficit d'écoute et permettre un meilleur dialogue actionnarial sur les enjeux climatiques, « un sujet qui est entièrement sous le contrôle du PDG », grâce à cette nouvelle gouvernance. « Pour de nombreux investisseurs, la stratégie de transition de TotalEnergies n'est pas suffisamment ambitieuse », expliquent-ils.

Estimant que le choix du mode de gouvernance lui revenait, et à lui seul, le conseil d'administration de la multinationale a rejeté cette demande. « L'Assemblée Générale ne peut priver le Conseil d'administration de ses compétences légales, ni s'immiscer dans celles-ci », souligne-t-il. Une position validée jeudi 23 mai par le tribunal de commerce, sollicité par ces actionnaires pour cause d'entrave à la démocratie actionnariale. Ce dernier a estimé que les actionnaires n'avaient pas à se prononcer sur cette question. « Pourtant, nombre d'entre eux sont habitués à cette séparation des fonctions, en Europe ou aux Etats-Unis. Ce principe aurait donc pu être appuyé », remarque Marie Marchais, Responsable de la plateforme d'engagement du FIR qui n'exclut pas la possibilité d'un recours.

Des oppositions publiques

« Un flou juridique persiste en France sur la légitimité des résolutions actionnariales », observe également Agathe Masson, responsable de l'engagement actionnarial au sein de l'ONG Reclaim Finance. Cette fin de non-recevoir n'a pas empêché Patrick Pouyanné d'être reconduit sans difficulté pour trois ans à la tête du conseil d'administration de l'entreprise. Mais son score légèrement moins favorable qu'en 2021, 75,7 % de votes positifs cette année contre 77,4 % en 2021, semble toutefois indiquer une montée de la contestation vis-à-vis de ses orientations. “ « Les pratiques de dialogue actionnarial mises en œuvre ces dernières années n'ont pas permis d'arrêter le développement de nouveaux projets pétrogaziers. » ” Agathe Masson, en charge de l'engagement actionnarial chez Reclaim Finance.

Un collectif composé de 16 investisseurs et de l'association d'actionnaires Follow This, coordonné par Ofi Invest, 5ème groupe français de gestion d'actifs, avait d'ailleurs rendu publique sa décision de voter contre la réélection du président du conseil d'administration tant que l'entreprise ne répondrait pas à ses demandes de fixer un objectif plus ambitieux de réduction pour ses émissions de carbone indirectes. « Pour que TotalEnergies puisse aligner sa stratégie climatique avec l'Accord de Paris, il faudrait, si l'on se base sur les données du scénario net-zero (NZE) 2021 de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE), qu'elle réduise ses émissions de plus de 22 % sur 15 ans, soit un taux de - 1,66 %/an, tandis que son engagement actuel se limite à une baisse de 0,16 % par an » mentionne le collectif.

Des investisseurs avaient déjà voté contre des présidents d'administration pour des raisons climatiques. « Mais de façon aussi publique en étant aussi nombreux, visant spécifiquement TotalEnergies, c'est la première fois », constate Agathe Masson. Un mouvement d'humeur qui révèle selon elle l'inefficacité des pratiques de dialogue actionnarial mises en œuvre ces dernières années. « Elles n'ont pas permis d'arrêter le développement de nouveaux projets pétrogaziers, ce qui est une demande phare des acteurs engagés. En général le dialogue actionnarial reste assez opaque, il s'appuie sur des réunions privées. Rendre le débat public est une autre façon d'essayer d'avoir une influence plus forte sur l'entreprise. »

Pas suffisamment de renouvelables



De la même manière, la stratégie climat ou « say on climate » du groupe n'aura recueilli cette fois que 79,72 % des voix contre 89 % l'année dernière et 92 % en 2021. Un décrochage qui montre la perte d'efficacité – toute relative – de la rhétorique parfaitement huilée de son PDG consistant à mettre en avant les projets de l'entreprise en matière d'ENR et la nécessité de générer du cash-flow à partir des activités pétrolières pour les financer. « C'est un signal fort », se réjouit Agathe Masson qui rappelle que pour chaque dollar consacré à son activité « Electricité intégrée » en 2023, TotalEnergies a surtout investi 2,5 dollars dans le pétrole et le gaz.

« Nous investissons déjà 5 milliards dans les énergies bas carbone, se défend Patrick Pouyanné. De plus, il faut avoir les projets, les équipes et nous avons la volonté de garder une certaine discipline et de ne pas confondre volumes et rentabilité (…). Nous cherchons l'équilibre avec une ambition forte. Je préfère être sélectif et avoir le choix dans cette stratégie de diversification plutôt que de dire oui à tout ce qui passerait devant nous. »

Certains actionnaires avaient annoncé qu'ils voteraient contre le texte. C'est le cas de CNP Assurances qui avait déjà fait le même choix en 2023. « Bien que TotalEnergies annonce une ambition de neutralité carbone d'ici 2050 et que l'entreprise enclenche le pas vers une transition de son modèle d'affaires, les efforts semblent insuffisants au regard des recommandations du scénario NZE de l'AIE auquel elle se réfère, note le FIR dans son analyse de ce Say on climate. Au niveau de son plan d'actions, l'entreprise prévoit encore d'augmenter sa production d'énergie de pétrole et gaz entre 2023 et 2030.

Cette année, contrairement à 2023, les actionnaires n'avaient pas proposé leur propre « say on climate ». « C'est très compliqué de déposer une résolution, on n'est pas sûr qu'elle soit acceptée par le conseil et on ne sait pas quels seront les résultats des votes, indique Marie Marchais. Cela représente donc beaucoup d'énergie pour un impact incertain. »