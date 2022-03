AMI de la filière ferroviaire : sept lauréats pour doper les performances du réseau

La sélection aura été menée à vive allure… Lancé le 9 mars dernier, le premier appel à manifestation d'intérêt (AMI) du Comité d'orientation de la recherche et de l'innovation de la filière ferroviaire (Corifer) a déjà permis de désigner sept lauréats. Centrés sur l'innovation, leurs projets visent à améliorer la performance du réseau ferré et des trains, à développer d'autres solutions high tech, comme les smartgrids, ou encore à agir contre le changement climatique.

Lancé par les entreprises Saft et Alstom, la SNCF et l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris), le projet 6PO développe, par exemple, une unité compacte de stockage de l'électricité, susceptible d'offrir une autonomie de 200 km aux trains régionaux, en remplacement de la traction Diesel. Prop'Air (Faiveley, Cetim, Getec, RD Brest) travaille à la mise au point d'un système de réfrigération utilisant un fluide naturel à la place des réfrigérants synthétiques actuels. De quoi assurer le confort thermique des passagers avec un impact climatique divisé par 475.

Additive4Rail, qui associe la SNCF, l'École centrale de Nantes, 4D Pioneers et VLM, utilise la fabrication additive pour améliorer la maintenance ferroviaire. Quant à SuperRail (SNCF Réseau, Absolut System, CentraleSupelec, Nexans France, Université de Lorraine), son ambition est de montrer la pertinence des technologies supraconductrices pour améliorer les performances du réseau ferroviaire. Présentée jeudi 17 mars par Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports, et Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie, cette liste bénéficiera de 43,5 millions d'euros de soutien public pour un investissement industriel total de 94,9 millions. Également soumis à cet AMI Corifer, dix autres projets ont par ailleurs été intégrés à la Stratégie d'accélération pour la digitalisation et la décarbonation des mobilités du quatrième Programme d'investissement d'avenir.