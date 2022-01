Un appel à manifestation d'intérêt pour doper la performance des réseaux de chaleur et de froid

L'institut français de R&D Efficacity et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) ont lancé, le 11 janvier 2022, un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour aider les collectivités à créer ou à étendre leurs réseaux de chaleur et/ou de froid de manière optimale. Comment ? En analysant plus finement toutes les caractéristiques de leur installation, notamment les flux d'énergie envisageables à l'échelle d'un quartier.

Subventionné à 50 % dans le cadre d'une collaboration de R&D, ce dispositif s'appuie sur le logiciel d'aide à la décision PowerDIS, codéveloppé par Efficacity et le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). Cet outil est capable de simuler et de comparer un grand nombre de solutions techniques possibles : production centralisée ou non, réseau unique ou mixte, vecteur électrique choisi… La collectivité territoriale comme l'aménageur chargé de l'accompagnement du programme peuvent devenir le porteur de projet.

Date de clôture de l'AMI : le 11 mars 2022. En 2030, la France est censée atteindre 3,4 millions de tonnes d'équivalent pétrole (Mtep) d'énergie renouvelable livrées par les réseaux de chaleur et de froid. Or, la Cour des comptes a tiré un signal d'alarme en septembre dernier : au rythme de progression actuel de ces réseaux, soit 10 % par an, le pays ne devrait pas dépasser 2,26 Mtep à cette date.