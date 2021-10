À la veille de l'ouverture de la conférence de Glasgow (Écosse) sur les changements climatiques (COP 26), Actu-Environnement revient sur les engagements pris par les États dans le cadre de l'Accord de Paris.

Dorénavant, 194 parties, couvrant 98,62 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), ont formulé au moins une contribution déterminée au niveau national (NDC, pour Nationally Determined Contribution). Officiellement enregistrées par la Convention-cadre des Nations unies pour les changements climatiques (Ccnucc), ces contributions présentent les engagements pris par chaque pays en matière de limitation des émissions.

Quelque 150 États ont même soumis en 2020 ou en 2021 une nouvelle NDC présentant un objectif révisé à la hausse. Parmi les principaux émetteurs mondiaux, c'est le cas de l'Union européenne (qui a relevé d'au moins 40 % à au moins 55 % son objectif de réduction entre 1990 et 2030), des États-Unis (qui ont ajouté un objectif de réduction de leurs émissions de 50 à 52 % entre 2005 et 2030), du Japon (qui a relevé son objectif de réduction de 26 à 46 % entre 2013 et 2030) et de la Corée du Sud (qui vise une réduction de ses émissions de 24,4 % entre 2017 et 2030). D'autres, comme le Brésil, ont transformé un engagement indicatif en engagement formel. Restent, enfin, certains gros émetteurs qui, au 26 octobre, n'avaient toujours pas soumis de nouvelle NDC, à l'instar de la Chine et de l'Inde, ou n'avaient présenté qu'un état des lieux des mesures mises en œuvre sans révision des objectifs initiaux, comme l'Australie.

Les émissions mondiales restent orientées à la hausse

Que retenir globalement de ces engagements ? La Ccnucc vient tout juste de mettre à jour sa synthèse des plans d'action pour le climat des États.

Le rapport, qui doit aider les négociateurs à évaluer les progrès de l'action climatique à l'occasion de la COP 26, explique que les engagements pris à ce jour prévoient une augmentation sensible, d'environ 16 %, des émissions mondiales de GES en 2030 par rapport à 2010 (soit environ 59 % de plus qu'en 1990). « La comparaison avec les dernières conclusions du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) montre qu'une telle augmentation, si elle n'est pas modifiée rapidement, pourrait entraîner une hausse de la température d'environ 2,7 °C d'ici la fin du siècle. »

Concrètement, l'amélioration des NDC a permis de réduire le niveau anticipé de émissions de GES de 2,92 milliards de tonnes en équivalent CO 2 (GtCO 2 eq) en 2030, par rapport aux premiers engagements formulés à partir de 2015. Actuellement, la somme des NDC aboutit ainsi à des émissions de 54,9 GtCO 2 eq en 2030. Mais, selon le Giec, pour espérer limiter à 2 °C la hausse de la température moyenne du globe, les émissions de 2030 devrait plutôt être de l'ordre de 35,5 GtCO 2 eq (soit une baisse de 25 % entre 2010 et 2030). Quant à limiter la hausse à 1,5 °C, cela implique d'abaisser à environ 26 GtCO 2 eq les émissions (soit une baisse de 75 % entre 2010 et 2030).

Des budgets carbone sérieusement entamés

Une autre façon d'exprimer l'écart entre les objectifs de l'Accord de Paris et les engagements pris est d'évaluer le budget carbone restant, c'est-à-dire l'enveloppe globale d'émissions de GES à répartir entre 2020 et 2050, ou 2070, (les émissions nettes devant être nulles en 2050, pour le scénario 1,5 °C, ou en 2070, pour le scénario 2 °C). Avec les NDC actuelles, et dans le cadre du scénario 2 °C, 39 % du budget disponible pour les cinq décennies à venir aura été consommé au cours de la première. Quant au budget carbone associé au scénario 1,5 °C, il sera consommé à 89 % en 2030. L'enveloppe restante sera de 56 GtCO 2 eq, « ce qui sera l'équivalent de la moyenne des émissions annuelles de la période 2020-2030 », alerte la synthèse de la Ccnucc. Cette « année d'émissions moyennes » devra alors être répartie sur deux décennies.

Ce constat conduit la Ccnucc à rappeler que si les émissions ne sont pas réduites d'ici à 2030, il faudra les diminuer à un rythme considérablement accru par la suite pour compenser la lenteur au démarrage. En conséquence, « les parties doivent redoubler d'urgence leurs efforts en matière de climat si elles veulent empêcher que l'augmentation de la température mondiale ne dépasse l'objectif de l'Accord de Paris, à savoir bien moins de 2 °C, et idéalement 1,5 °C, d'ici la fin du siècle », alerte Patricia Espinosa, secrétaire exécutive de la Ccnucc.

Autre remarque importante : le rapport rappelle que de nombreuses NDC de pays en développement formulent des engagements conditionnés à un soutien financier. Faute d'aide financière, seul le volet inconditionnel moins ambitieux sera mis en œuvre, voire, dans certains cas, aucune stratégie de réduction. « L'engagement de mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 est [donc] essentiel pour renforcer l'action des pays en développement en faveur du climat », rappelle Patricia Espinosa, qui « appelle les pays développés à respecter pleinement cet engagement lors de la COP 26 ».