L'Ademe ouvre ses données sur les diagnostics de performance énergétique

L'Agence de la transition écologique (Ademe) met à disposition ses données sur les diagnostics de performance énergétique (DPE) pour les bâtiments publics et les logements . Ces données sont disponibles sur le portail en ligne data.ademe.fr et désormais sur data.gouv.fr, la plateforme ouverte des données publiques françaises.

L'Ademe est l'organisme chargé de collecter les DPE depuis 2013. Les données DPE sont collectées et centralisées par l'Agence, au sein d'un observatoire des DPE. Les DPE sont transmis par les diagnostiqueurs, au moyen de logiciels dédiés et dans un format adapté.

Les données DPE actuellement disponibles remontent jusqu'à 2013. La base DPE est une base de données volumineuse, avec plus de 9 millions d'entrées. Celle-ci s'enrichit d'environ 35 000 nouvelles lignes par semaine, en moyenne. « Les équipes d'Etalab et de l'Ademe ont travaillé de concert afin d'extraire efficacement les données de la base source, dans un format adapté à l'open data », a souligné l'Ademe. Il est dès à présent possible de visualiser, sur le portail open data de l'Ademe, la répartition géographique des classes DPE énergies et gaz à effet de serre.

D'ici l'été 2021, le DPE perdra son simple caractère informatif pour devenir opposable. Le nouveau DPE prendra en compte cinq usages et le confort d'été.