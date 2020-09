Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche a lancé, le 23 septembre, les projets sélectionnés dans le cadre du programme prioritaire de recherche « Cultiver et protéger autrement ». Dix projets scientifiques, d'une durée de six ans, doivent permettre de lever les verrous, améliorer les connaissances des pathologies végétales et des mécanismes de défense des plantes dans l'objectif de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Pour rappel, le plan Ecophyto 2 vise une réduction de 50 % de l'usage des produits phytopharmaceutiques d'ici 2025.

L'amélioration des défenses naturelles des plantes, la lutte biologique, l'organisation des surfaces cultivées, la détection précoce des maladies et ravageurs font partie des solutions alternatives qui seront étudiées dans le cadre de ces projets de recherche.

Le programme est piloté par l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae). Il est doté d'une enveloppe de 30 M€.