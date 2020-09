Agribalyse : les impacts environnementaux de 2 500 produits alimentaires évalués du champ à l'assiette

Après dix ans de travaux sur l'impact environnemental des produits agricoles, la base de données Agribalyse compile désormais les données d'analyse de cycle de vie de 200 productions agricoles et de 2 500 produits alimentaires. Les travaux, co-animés par l'Ademe et l'Inrae, mobilisent une centaine de partenaires (instituts techniques agricoles, bureaux d'études, chercheurs…). L'objectif : « Développer un outil de référence sur l'impact environnemental des produits agricoles et alimentaires pour les producteurs, les consommateurs, les décideurs », explique Vincent Colomb, ingénieur à l'Ademe et coordinateur du programme.

L'outil permet d'informer sur les impacts environnementaux des produits alimentaires depuis leur fabrication, jusqu'à leur distribution et leur consommation. Autrement dit : du champ à l'assiette. Quatorze indicateurs permettent d'évaluer les impacts des différentes étapes de vie d'un produit sur l'air, l'eau, les sols, le climat… Un indicateur agrégé fournit ensuite un score unique par produit.

« C'est une information scientifique, complexe à appréhender pour le consommateur. Il faut travailler encore pour que cette information soit accessible. C'est notamment l'objet des travaux sur l'affichage environnemental, qui sont menés en parallèle », indique Vincent Colomb. En revanche, l'outil peut aider l'amont de la chaîne d'approvisionnement à identifier les étapes les moins vertueuses afin d'améliorer la production et d'engager une démarche d'écoconception. La base de données, qui est accessible en open data, va s'enrichir au fur et à mesure des travaux.