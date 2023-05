Zones industrielles bas carbone : Le Havre, nouveau lauréat de l'appel à projets

Après Dunkerque et Fos-sur-Mer, le Havre est devenu, vendredi 27 avril, la troisième zone industrialo-portuaire lauréate de l'appel à projet Zibac (zone industrielle bas carbone), lancé en février 2022 dans le cadre de France 2030. Afin de mener des études relatives à la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, puis de définir des trajectoires vers la neutralité carbone, l'association Socrate (Synergie pour une organisation collective et raisonnée sur l'axe Seine de la transition énergétique), réunissant Haropa Port et les industriels, recevra 7,3 millions d'euros de l'État.

Parmi les pistes explorées par les partenaires figurent le développement d'un réseau de capture du carbone dans les grands sites de l'axe Seine et la création d'un terminal de liquéfaction pour emporter ces émissions vers des sites de stockage géologique en mer du Nord. Les industriels envisagent aussi la réutilisation et le développement de réseaux communs d'énergie et de matière (chaleur, CO 2 , hydrogène, déchets, eau, oxygène…), la production et l'utilisation de carburants de synthèse (ammoniac vert, e-SAF et e-méthanol notamment) et l'émergence de nouvelles filières d'énergies renouvelables, d'hydrogène et de carburants durables.

« Le Havre est un haut-lieu de l'industrie traditionnelle avec la pétrochimie, l'industrie automobile, les engrais. C'est désormais aussi le lieu de l'industrie de demain avec les usines de pales et nacelles de Siemens Gamesa, la production d'hydrogène, et bientôt d'engrais bas carbone », a commenté Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie.