Un appel à manifestation d'intérêt pour des projets photovoltaïques et agrivoltaïques en Guyane

L'Établissement public foncier et d'aménagement (EPFA) de Guyane a lancé, début avril 2023, un appel à manifestation d'intérêt (AMI) à destination des porteurs de projets énergéticiens. Il vise des projets photovoltaïques ou agrivoltaïques, « en vue de leur réalisation concrète à court terme sur un ou plusieurs des neuf lots présentés ».

Ces lots, d'une superficie totale de plus de 550 hectares, ont la particularité d'être classés en zones naturelles, en zones naturelles et écologiques sensibles, ou en zones agricoles. L'EPFA attend donc des candidatures « des mesures concrètes pour préserver et conserver la biodiversité et l'installation de projets agricoles pérennes, dans le cas de propositions liées à l'agrivoltaïsme ». La première phase de sélection se clôture le 5 mai prochain : trois candidats par lot seront sélectionnés. La deuxième phase concernera une mise en concurrence, avant un choix des lauréats en juillet 2023.

« C'est la première fois que nous lançons un appel à manifestation d'intérêt lié à l'énergie. Une procédure que nous souhaitions largement ouverte afin que de nombreux projets innovants et respectueux de la biodiversité nous soient présentés », déclare Ludovic Blanchet, directeur de l'aménagement de l'EPFA Guyane.