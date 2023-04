Anciennement vice-président, Arnaud Rousseau est désormais à la tête du premier syndicat agricole français.

Ce jeudi 13 avril, à l'occasion de son renouvellement pour la période 2023 à 2026, le conseil d'administration de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) a élu Arnaud Rousseau à sa présidence. Il succède ainsi à Christiane Lambert, qui n'a pas souhaité renouveler pour un troisième mandat.

Arnaud Rousseau, 49 ans et diplômé d'une école de commerce, est agriculteur céréalier et également président de la Fédération française des producteurs d'oléagineux et de protéagineux (FOP) ainsi que du conseil d'administration d'Avril Gestion, quatrième groupe agroalimentaire français. Il était le vice-président de la FNSEA depuis 2020. Au cours de ce mandat, il a été notamment chargé du dossier de la négociation de la nouvelle Politique agricole commune (PAC).

« Je vais mettre toute mon énergie à développer l'agriculture porteuse de solutions, pilier de nos souverainetés alimentaire et énergétique. C'est désormais mon devoir de la faire rayonner, d'accompagner sa transition pour préparer l'avenir et répondre aux défis actuels », a déclaré Arnaud Rousseau sur Twitter.