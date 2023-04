Consultant, puis entrepreneur dans le bâtiment, Arthur Brac de la Perrière prend la direction générale de l'entreprise de rénovation énergétique Dorémi.

À compter du 24 avril 2023, Arthur Brac de la Perrière est le nouveau directeur général de Dorémi, start-up spécialisée dans la rénovation énergétique performante des maisons individuelles créée en 2017. Il remplace Vincent Legrand, jusque-là président et directeur général, qui conserve le premier poste.

Après un début de carrière chez Allianz, Arthur Brac de la Perrière se reconvertit dans le secteur de la rénovation et devient ouvrier dans une entreprise de plâtrerie-peinture. En 2011, il reprend une entreprise artisanale de la même activité, meTiista, qui intégrera le réseau Dorémi en 2015. Il devient ensuite administrateur à la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) et président de l'Icre BTP Rhône. Il a « donc une parfaite connaissance des apports et des actions de Dorémi » et a « pour mission de développer la capacité opérationnelle de Dorémi à générer plus de rénovations performantes au sein du parc de maisons individuelles ».