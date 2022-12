La BEI soutient la rénovation énergétique des écoles à Strasbourg

« Nous sommes fiers de pouvoir accompagner la Ville de Strasbourg dans la construction et la rénovation de ses équipements éducatifs, avec une forte composante de performance énergétique et d'adaptation au changement climatique », déclare Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d'investissement (BEI).

Un prêt de 95 millions d'euros (sur vingt-cinq ans) est accordé par la BEI pour la rénovation de plus d'une vingtaine d'écoles maternelles et primaires, et la création de deux nouveaux groupes scolaires dans la ville de Strasbourg. Cette aide financière « permet d'offrir un cadre de vie sain, durable et respectueux des plus hautes normes environnementales aux écoliers-ères avec, d'une part, des établissements rénovés énergétiquement pour limiter leur impact environnemental et, d'autre part, des équipements adaptés aux effets des changements climatiques, avec des cours végétalisées et des îlots de fraîcheur », précisent les partenaires, dans un communiqué. Ce prêt permettra de financer 50 % du coût des projets de végétali-sation des cours d'école et des espaces publics.

La BEI soutient également la rénovation énergétique des 1 700 bâtiments publics de l'Eurométropole de Strasbourg, à travers le programme Elena, consacré aux projets locaux d'efficacité énergétique. Des investissements à hauteur de 100 millions d'euros pour améliorer la performance énergétique des bâtiments sont prévus entre 2023 et 2028, dans le cadre de ce dispositif européen. « Avec le programme européen Elena, nous allons aussi soutenir la métropole afin de renforcer son expertise technique sur l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments dont elle a la charge », se félicite Ambroise Fayolle.