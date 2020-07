La ville post-Covid du C40

Le réseau C40 (Cities Climate Leadership Group), qui rassemble 96 des plus grandes métropoles du monde, lance un nouveau concept : « la ville à 15 minutes ». L'enjeu premier est d'éliminer les « déserts » alimentaires. Pendant l'épisode du confinement, les villes ont connu une utilisation accrue de petits magasins d'alimentation de quartier, car les citadins cherchaient à éviter les foules dans les grands supermarchés.

L'dée de « ville à un quart d'heure » est de mettre à portée de marche et de vélo les biens et services vitaux : épicerie, aliments frais et soins de santé.

En outre, le C40 recommande de déployer dans chaque quartier une variété de genres de logements, de tailles et de niveaux abordables différents, pour accueillir divers types de ménages et permettre à plus d'habitants de vivre plus près de leur lieu de travail.

Un plus grand nombre de personnes peuvent travailler près de chez eux ou à distance grâce à la présence de bureaux à plus petite échelle et dans des espaces de coworking.

À Paris, la Société d'économie mixte de la Ville de Paris, la Semaest, est spécialisée dans la revitalisation du commerce et de l'artisanat de proximité. Elle intervient dans le Grand Paris et en région pour revitaliser les centres villes. La Ville de Champigny-sur-Marne a adopté, le 20 décembre 2017, le lancement d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale pour son centre-ville.