CEE : les mandataires se fédèrent

Benoît Ferres, fondateur de Cameo Energy, a annoncé le lancement d'une nouvelle association professionnelle « pour porter la voix » des mandataires dans le cadre des certificats d'économies d'énergie (CEE).

Les mandataires se voient confier par les fournisseurs d'énergie (obligés) la recherche de projets à financer afin qu'ils puissent satisfaire à leurs obligations d'économies d'énergie prévues par le dispositif des CEE.

« Le rôle des mandataires, en tant que tiers de confiance spécialisés dans le montage et le contrôle de dossiers de CEE, est essentiel », souligne M. Ferres, secrétaire général de la nouvelle association. Près de 40 % des volumes des CEE, à chaque période pluriannuelle, seraient produits par des tiers « qui travaillent directement pour le compte des obligés, sans interférence avec le marché secondaire (Emmy, C2Emarket, etc.). Une grande partie sont des mandataires de fournisseurs d'énergie », ajoute Benoît Ferres. Or, les mandataires ne « sont pas ou rarement consultés et ne sont pas présents dans les instances de gouvernance » du dispositif, regrette-t-il.

Pour rappel, la cinquième période des CEE, qui débutera en janvier 2022, prévoit un volume total d'économies d'énergie de 2 500 térawattheures cumulés actualisés (TWhc) d'ici au 31 décembre 2025. Pour cette période, l'objectif de l'Association des certificats d'énergie (ACE) « est de contribuer à fluidifier et simplifier la relation « obligés-bénéficiaires » pour sécuriser l'obtention de financements liés aux CEE, grâce à la reconnaissance des mandataires », souligne Benoît Ferres.