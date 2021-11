COP 26 : plus de 100 pays engagés à réduire leurs émissions de méthane d'ici à 2030

Le 2 novembre, à la Conférence mondiale sur le climat (COP 26) de Glasgow (Écosse), plus de 100 pays se sont engagés à réduire d'au moins 30 % les émissions mondiales de méthane d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2020. Pour rappel, en septembre dernier, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Joe Biden, président des États-Unis, avaient lancé cette initiative mondiale pour réduire les émissions de ce gaz à effet de serre, qui « a un pouvoir de réchauffement plus de 80 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone », selon le Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue). Trois secteurs sont principalement concernés : l'agriculture (40 % des émissions de méthane liées à l'activité humaine), les énergies fossiles (35 %) et les déchets (20 %).

Environ 30 % du réchauffement climatique « depuis la révolution industrielle sont imputables aux émissions de méthane », a déclaré Ursula von der Leyen. « Plus de 100 pays, représentant 70 % de l'économie mondiale et près de la moitié des émissions anthropiques de méthane, ont désormais signé cet engagement », a précisé un communiqué du département d'État américain. Parmi les pays engagés figurent les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Argentine, l'Arabie saoudite, le Canada, le Brésil ou encore l'Irak, le Nigeria, le Sénégal, Israël, le Japon, le Maroc et la Tunisie. S'ils concrétisent cet engagement, cela permettrait d'éviter 0,2 °C de réchauffement d'ici à 2050.