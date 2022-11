La COP 27 va devoir soutenir les pays les plus vulnérables

La Conférence mondiale sur le climat (COP 27), qui s'ouvre, le 6 novembre, en Égypte, devrait être centrée sur les demandes des pays du Sud les plus vulnérables aux impacts climatiques autour du financement, de l'adaptation et des pertes et dommages.

© Stanley Dullea La COP 27 doit répondre aux besoins des communautés impactées par les effets du changement climatique, à l'instar de la Somalie où sévit la sécheresse.