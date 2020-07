Électricité : la baisse des prix du marché a un impact sur les charges de service public

Le montant des charges de service public de l'électricité est évalué par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) à 10 561 M€ pour l'année 2021. La hausse de ces charges est imputable en partie à une régularisation pour les années 2019 et 2020. La baisse importante des prix du marché entraîne, pour ces deux années, une régularisation de 1,4 Md€.

Cependant, pour l'année 2021, le montant prévisionnel des charges est évalué à 9 135 M€, « soit 12 % de plus que le montant constaté des charges au titre de l'année 2019 », indique la CRE. Le soutien aux énergies renouvelables électriques représente 62 % des charges, dont 32 % pour le photovoltaïque et 19 % pour l'éolien en métropole continentale. La forte évolution du parc (+ 9,2 TWh attendus, soit une hausse de 17 %) explique ce niveau de soutien, note la CRE. « La hausse induite est tempérée par l'augmentation du prix de marché moyen attendu entre 2019 et 2021 », analyse-t-elle.

La solidarité (péréquation tarifaire) avec les zones non interconnectées (ZNI) représente 23 % des charges, le soutien à la cogénération 7 %, et le soutien à l'injection de biométhane 6 %. Le décollage du biométhane entraîne ainsi une multiplication par cinq des charges supportées.