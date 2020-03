Baisse de la consommation d'électricité : la CRE supprime les effacements tarifaires (jours rouges)

« En raison des circonstances exceptionnelles dues à la crise sanitaire actuelle, la consommation d'électricité a fortement baissé. Le recours aux effacements tarifaires pour limiter les pointes de consommation apparaît désormais peu utile et pourrait, au surplus, entraîner une augmentation des factures des consommateurs concernés », déclare la Commission de régulation de l'énergie (CRE), ce jeudi 19 mars.

Hier, mercredi 18 mars, la consommation électrique a atteint 53 390 MW contre 59 448 MW le mercredi précédent, le 11 mars. Soit 6 000 MW de moins. Et cette tendance devrait se poursuivre avec les mesures prises par le Gouvernement pour faire face au Covid-19.

La CRE demande donc au gestionnaire de réseau RTE, « après échange avec les acteurs concernés », de ne plus activer de jour rouge pour l'application du tarif Tempo, jusqu'à la fin du mois de mars. Pour rappel, cette offre repose sur des tarifs différents selon les jours : 300 jours bleus où le tarif du kilowattheure est bas, 43 jours blancs où le tarif est un peu plus haut, et 22 jours rouges (en hiver) où les prix des heures pleines sont particulièrement élevés.

Il restait quatre jours rouges à activer d'ici la fin du mois. « Les jours rouges qui seraient déterminés par l'algorithme de sélection des jours Tempo d'ici à la fin de la période seront transformés en jour blanc », indique la CRE.

Cette dernière demande également à EDF de ne pas activer de jour de pointe dans le cadre de l'application du tarif d'effacement des jours de pointe (EJP) d'ici fin mars. Ce tarif compte également 22 jours rouges.