Combustibles solides de récupération : Veolia et Solvay vont construire une unité de plus de 200 MW

Ce mercredi 16 février, Veolia et Solvay ont annoncé le lancement de la construction d'une unité de cogénération fonctionnant aux combustibles solides de récupération (CSR). Cette installation alimentera en énergie l'usine de Solvay implantée à Dombasle-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle). Objectif : réduire de moitié les émissions de CO 2 de l'une des plus anciennes soudières du géant de la chimie (le site émet 240 000 tonnes de CO 2 par an actuellement). Elle doit aussi permettre une réduction de 7 % des prélèvements en eau.

En juillet 2020, le projet avait été retenu par l'Agence de la transition écologique (Ademe) dans le cadre du troisième volet de son appel à projets « Énergie CSR ». Il s'agit du plus important projet de ce type retenu par l'Ademe.

L'unité CSR sera composée de deux chaudières, qui consommeront 350 000 tonnes de CSR par an, fournies par Veolia. L'installation sera construite par Solvay et opérée par Veolia. Elle affichera une capacité de 181 mégawatts (MW) thermiques et 17,5 MW électriques. Chaleur et électricité sont destinées à alimenter la soudière. Quant aux CSR, ils seront « produits en France, prioritairement dans la région Grand Est et les régions limitrophes », expliquent les deux entreprises.

Cette unité remplacera les trois chaudières à charbon, qui consomment chaque année 200 000 tonnes de charbon. Elle représente un investissement de 225 millions d'euros. La mise en service est annoncée pour 2024.