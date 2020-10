Une aide pour accompagner le verdissement des petites cantines scolaires

Dans le cadre du Plan de relance, le Gouvernement met en place, à compter du 1er janvier 2021, une aide destinée aux cantines scolaires des petites communes. L'objectif est de les accompagner vers la valorisation des produits frais et locaux, mais aussi vers la suppression des contenants en plastique. La loi Egalim prévoit que, d'ici le 1er janvier 2022, au moins 50 % des produits servis par la restauration collective soient durables et de qualité (Label Rouge, HVE…) et qu'au moins 20 % de ces produits soient bio. Les contenants alimentaires en plastique seront quant à eux interdits à partir de 2025.

Achat de matériel de cuisine, de récipients en inox, aménagement d'espaces de stockage de fruits et légumes frais, formation du personnel… pourront être financés avec cette nouvelle aide. Elle sera calculée en fonction d'un forfait par repas et réservée aux collectivités éligibles à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale (DSR). Au total, le Gouvernement entend accompagner 1 500 communes, avec une enveloppe de 50 M€.