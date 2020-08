Un décret et un arrêté, signés le 21 août 2020, prévoient la fin de l'éligibilité au complément de rémunération et à l'obligation d'achat pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel. Ces textes entreront en application dans six mois, autrement dit fin février 2021. La fin du soutien public aux nouvelles installations de cogénération a été inscrite dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE).