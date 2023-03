Le Conseil d'État donne six mois au Gouvernement pour agir contre les captures accidentelles de dauphins

Trois associations de défense de l'environnement, France Nature Environnement, Sea Shepherd, et Défense des milieux aquatiques, avaient saisi le Conseil d'État et demandé des mesures visant à réduire les captures accidentelles de dauphins dans le golfe de Gascogne. Le 24 février dernier, lors d'une audience, la rapporteure publique s'était positionnée en faveur des demandes des associations.

Le Conseil d'État a aujourd'hui pris sa décision et ordonne donc au Gouvernement de mettre en place des fermetures spatio-temporelles de certaines zones de pêche dans un délai de six mois, et « pendant des périodes appropriées ».

« Les mesures prises devront permettre de garantir un état de conservation favorable » des espèces concernées, soit le dauphin commun (Delphinus delphis), le grand dauphin (Tursiops truncatus) et le marsouin commun (Phocoena phocoena). Toutes les trois sont actuellement « dans un état de conservation défavorable », le dauphin commun et le marsouin commun étant même à risque d'extinction au niveau régional.

Le Conseil d'État estime que la dissuasion acoustique, à l'aide de pingers dont sont équipés les bateaux de pêche, « ne permet pas de réduire suffisamment les captures accidentelles ». Constatant également des « niveaux élevés d'incertitude sur la fréquence et les causes des captures accidentelles des cétacés », il exige donc d'améliorer le système de contrôle afin d'obtenir des données plus précises.

Sea Shepherd qualifie la décision de « victoire historique ». Pour le président de la LPO, Allain Bougrain-Dubourg, « le Conseil d'État met enfin un terme à l'odieuse agonie des dauphins. Il est navrant – une fois de plus – d'avoir constaté l'indifférence de l'exécutif alors que nous l'alertions depuis des années ».

Depuis le début de l'hiver, au moins 910 dauphins ont été retrouvés échoués sur les plages de la côte Atlantique, la plupart en raison de capture dans un engin de pêche, selon l'Observatoire océanographique Pelagis.