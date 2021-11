Copernicus élabore un système de surveillance des émissions de gaz à effet de serre sans précédent

Alors que la COP 26 bat son plein à Glasgow, le programme européen Copernicus a dévoilé son futur outil de surveillance des émissions de gaz à effet de serre, présenté comme le plus précis jamais élaboré. Conçu par le service Copernicus de surveillance atmosphérique (Cams), ce dispositif, intitulé Capacité européenne de surveillance des émissions anthropiques de CO 2 (ou CO 2 MVS), s'appuiera sur une constellation de satellites développés spécialement par l'Agence spatiale européenne (Esa) et l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat).

Ces satellites, capables de couvrir le globe « en quelques jours seulement », mesureront les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone (CO 2 ) et de méthane (CH 4 ) avec un niveau de détail et de précision sans précédent. « Les satellites seront même capables d'observer des sources individuelles de dioxyde de carbone et de méthane, comme les centrales électriques et les sites de production de combustibles fossiles, explique le Cams dans un communiqué. (Le CO 2 MVS) sera également capable de fournir des données détaillées au niveau régional pour évaluer l'évolution des émissions par rapport aux objectifs de réduction locaux. » Pour quantifier le taux anthropique exact des émissions mesurées, les données recueillies seront intégrées dans des modèles informatiques de l'atmosphère et de la biosphère terrestres préalablement développés par des scientifiques du Cams.