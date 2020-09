Le débat public sur l'agriculture et la PAC est relancé

Après avoir été interrompu par la crise sanitaire début avril, le débat public sur l'agriculture et la politique agricole commune (PAC) 2021-2027 est relancé par la Commission nationale du débat public (CNDP). Le débat portera sur les enjeux de la politique agricole aux échelles française et européenne (modèle agricole, alimentation, ruralité…) et participera à l'élaboration du plan stratégique national sur lequel la France s'appuiera pour la mise en oeuvre de la future PAC.

Le débat s'organise à travers une plateforme numérique (jeparticipe.impactons.debatpublic.fr) et des débats en région. Une assemblée citoyenne sera également réunie du 25 au 27 septembre à Paris avec 140 citoyens tirés au sort.

« Fin décembre, la Commission remettra au ministre de l'Agriculture et de l'alimentation un compte rendu intégrant toutes les contributions. Fin mars, le Gouvernement aura l'obligation de communiquer sur sa décision de suivre ou non l'avis des citoyens et la manière dont il procédera », indique la CNDP.